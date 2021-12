Rodriguinho promete cantar sucessos no Arena Bahia Music

Rodriguinho volta a Salvador para se apresentar com a banda Os Travessos, grupo que retornou após um período fazendo carreira solo. A banda se apresenta neste domingo, no Arena Bahia Music, que ainda tem Luan Santana, Wesley Safadão, Turma do Pagode e as duplas Simone e Simaria e Kiko e Jeane. O A TARDE conversou por email com o cantor Rodriguinho. Confira abaixo:

Como será o repertório do show? Que músicas não podem ficar de fora nesses 20 anos de carreira?

Estamos preparando um show com o repertório do novo CD, mas é claro que os fãs podem contar com aqueles sucessos que não faltam nos shows, como "Sorria", "Quando a Gente Ama", "Adivinha" e "Maravilha te Amar".



Vocês têm alguma participação especial durante a apresentação no Arena Bahia Music?

Ainda não temos nada programado, mas com o festival com grupos e artistas tão interessantes, participações podem ser pensadas. O importante é se divertir.



O que o público baiano pode esperar desse show? Vai ter alguma novidade?

Esperamos uma recepção bem calorosa do público que sempre é tão caloroso conosco, pois podem ter certeza que vamos fazer de tudo para fazer uma apresentação incrível. Os fãs podem esperar por algo diferente do que apresentei em carreira solo e que OS TRAVESSOS apresentou durante minha ausência. O grupo não deixou de lado as raízes e a ousadia.. está com a mesma essência, porém deu uma reciclada e volta com muito mais empolgação e experiência musical.



Qual a expectativa de vocês em tocar pela primeira vez em Salvador após a formação original, com Rodriguinho nos vocais?

Esta sendo maravilhoso rodar a estrada com a equipe toda reunida e estamos tendo uma recepção bem calorosa por parte do público em geral. Os fãs podem ter certeza de que estamos dando nosso melhor para sempre levar um show bem animado e com um som incrível para onde vamos. Estamos ansiosos pela apresentação em Salvador.



A banda já tem 20 anos de carreira. Como vocês percebem a mudança do público nesse período? Ele amadureceu com vocês?

Temos sim alguns fãs que nos acompanham há anos, incluindo nosso fã-clube, mas é sempre prazeroso ver nos shows uma galera jovem que passou a curtir o nosso som. É muito gratificante, é para isso que trabalhamos tanto.

O surgimento de outros estilos da década de 90 para cá, assim como a volta, o ressurgimento de outros grupos, influencia na sonoridade atual de vocês? O que vocês trazem de novo?

Não, nada do que aconteceu esse tempo influenciou o nosso som. Sempre tivemos um som muito particular, muito próprio. Agora a gente voltou com esse mesmo som um pouco mais contemporâneo, demos uma atualizada mesmo, mas as misturas que sempre fizemos ainda continuam. Do black com samba, é o que a gente curte.



A música que dá nome ao álbum foi composta por Rodriguinho e Filipe Duarte. A escolha desse título (Tarde ou Cedo) para o álbum de retorno à formação original tem a ver com a volta do Rodriguinho ao grupo?

Sim, o nome tem tudo a ver com a volta, eu que bolei esse nome. O lance é que muita gente falava que é tarde para eu voltar e muita gente achava q era cedo pra eu voltar para o grupo, pediam pra eu esperar um pouquinho, fazer mais uns discos solos. Então eu fiz uma brincadeira com esse nome. Tarde ou cedo, na verdade é uma pergunta.



Rodriguinho, o que você traz de aprendizado da sua carreira solo para o grupo?

Tudo o que fiz em relação a produção, tudo o q aprendi em relação a composição e a arranjos eu trouxe para o grupo, estou usando tudo no grupo. Com toda essa experiência solo aprendi a gerenciar mais uma carreira e estou usando esse aprendizado agora com Os Travessos.

