Rodrigo Santoro volta às novelas após 12 anos em Hollywood

O ator Rodrigo Santoro, de 40 anos, voltará à televisão brasileira na próxima novela da Globo, "Velho Chico".

O retorno acontece 12 anos após o ator estrear em Hollywood, onde partipou de diferentes filmes, desde "As Panteras: Detonando" (2003) até "300" (2006). Agora, Santoro volta às telonas no longa "Os 33", que conta a história dos mineiros soterrados no Chile em 2010 e estreia nesta quinta-feira, 29.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o ator afirmou que quer investir mais em seriados como "Westworld", ficção científica que estreia em agosto de 2016.

"A rotina dos filmes é mais instável, é uma vida cigana", disse ele.