Rodrigo Santoro engordará 10 kg por causa de papel no cinema

Rodrigo Santoro terá de engordar dez quilos para encarar seu novo personagem no cinema. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira, 29, pela coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, o galã terá de ingerir muitas calorias por ser o protagonista do filme “Heleno”, do direto Zé Henrique Fonseca.

Segundo informações de sites especializados em cinema, as gravações começaram no início de abril. A película remonta a década de 1940 e narra a trajetória do jogador de futebol que foi ídolo do Botafogo.

Heleno de Freitas entrou para a história por sua beleza, pelas aventuras na noite carioca e pelo talento nos gramados.

Santoro já foi visto durante gravações no Rio de Janeiro e chegou a viajar para a cidade natal de Heleno, São João Nepomuceno, em Minas Gerais. O craque nasceu em 1920 e morreu jovem, aos 39 anos.

adblock ativo