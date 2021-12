Roda de conversa reúne mulheres plurais em Salvador

O Seja Extraordinária, primeiro site de notícias baiano voltado para o protagonismo feminino, realiza no dia 30 de março, a partir das 15h, a 1ª edição do ‘Vozes Extraordinárias’ no Mercadão Criativo Colaborativo, localizado no Rio Vermelho. Na programação do evento, haverá uma roda de conversas com o tema ‘Os Desafios da Mulher Contemporânea’ e também uma feirinha de mulheres empreendedoras.

Objetivando compartilhar histórias e vivências, o projeto Vozes Extraordinárias terá como convidadas três mulheres: Paulett Furacão, primeira mulher trans a ocupar cargo público no Estado da Bahia; Carla Galrão, produtora cultural e administradora do perfil @gordaroupa no Instagram, voltado para o universo da mulher gorda; e Josy Brasil, comunicóloga, dançarina e primeira rainha cadeirante do bloco afro Muzenza.

Ja na Feirinha de Mulheres Empreendedoras, o público pode encontrar produtos diversificados nos stands do Brechó das Pretas, Customize Artes, Gelah Bike, Roupas Infantis, Ben Docin e Lon Lon Confeitaria.

A iniciativa uniu forças ao coletivo Grupo de Mulheres Ginga, que atende mulheres vítimas de violência na região do bairro de Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Todo alimento não perecível arrecadado durante o Vozes Extraordinárias será entregue à entidade, para compor as cestas básicas que são distribuídas às mulheres que são atendidas pelo projeto.

