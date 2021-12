Rock in Rio volta ao País com ingressos à venda dia 19

Depois de 10 anos, o Rock in Rio volta para o Brasil, e agora para ficar. Pelo menos para mais três edições: 2013 e 2015, além da que ocorrerá nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro de 2011. As principais atrações ainda não passam de especulação, mas o rol de artistas nacionais já começou a ser montado: Frejat, Ivete Sangalo, Marcelo D2, Sepultura, Dinho Ouro Preto, Pitty e Toni Garrido, entre outros. E mesmo com o line up indefinido, os primeiros ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 19 - entradas custarão de R$ 95 (meia) a R$ 190 (inteira) no site www.rockinrio.com.br. O anúncio foi feito hoje, na capital paulista, durante a divulgação dos patrocinadores do evento.









