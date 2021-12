Rock in Rio mistura música, turismo e negócios

Roberto Medina é uma espécie de lenda para os que assistiram ou cultuam o primeiro e, para muitos, imbatível Rock in Rio, em 1985. Publicitário e empresário, dono da renomada agência Artplan, ele teve a ideia de realizar um mega festival de rock em meio à abertura política do Brasil e num momento em que quase nenhuma grande atração internacional vinha para cá. Naquele ano o público passou de 1 milhão. A loucura deu certo.

O "sonho" Rock in Rio, como ele próprio diz, de trazer bandas e cantores como Queen, AC/DC, James Taylor... 32 anos passados, se materializa em um business e marca de sucesso, máquina de gerar cifras. Desde 2001 sua filha, a empresária Roberta Medina, tomou a frente da comunicação do evento, embora o mentor por trás de tudo ainda seja o pai. O Rock in Rio, hoje, acontece em períodos de dois anos em Lisboa (Portugal) desde 2004, em Madri (Espanha) a partir de 2008 e, em 2015, estreou em Las Vegas (EUA). Por aqui também tem sido bienal. Ao todo são 17 edições.

Agora, em um momento de crise econômica e política no Brasil, os Medina vislumbram nova forma de ver os negócios do Rock in Rio, dentro da formatação do próprio festival, de modo a movimentar a economia para além dos palcos e fomentar a vendagem de ingressos. Parcerias com o trade turístico do Rio de Janeiro garantiram, por exemplo, que se fechasse acordo com hotéis para que o turista e participante do festival ganhe desconto na estadia.

Outro exemplo é a parceria com a concessionária que opera o metrô da capital, a Metrô Rio, que está estudando o valor de um bilhete específico de integração com o BRT para os que irão à Cidade do Rock, que está sendo construída nos 300 mil m² da parte privada no Parque Olímpico. Um legado da Olimpíada 2016, que era usado para logística na ocasião, e que pertence à concessionária Rio Mais.

Isso já garante que parte da estrutura básica esteja pronta (acesso à energia, água, transporte próximo...). O estado entra com toda uma inteligência de segurança nos locais-chave para deslocamento até à Cidade do Rock.

Ao mesmo tempo o festival passa a apostar, também, em um outro perfil de público – sem deixar de lado a juventude alucinada para assistir às celebridades da música. É que público jovem paga meia, vê de tudo, toma cerveja e come hot dog. Mas quarentões que curtem rock´n roll e pop, e vão ao festival com mulher e filho, pagam inteira, preferem ver The Who (atração deste ano do palco Mundo) e jantar em restaurante.

A estrutura física e os serviços oferecidos estão sendo pensados com base nos diferentes perfis. Nessa pegada, se fortalece o conceito de parque temático, bem diferente do primeiro Rock in Rio, embora o conceito de 'lugar de festa' esteja presente desde a década de 1980.

Aliás, nada hoje é feito nas coxas ou improvisado, como de certo modo ocorreu em 1985. As atrações que pisam no palco principal do festival são escolhidas com base em pesquisa de mercado, feita pelo Ibope. Lady Gaga, Maroon 5 e Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers, por exemplo, entram nesse braço do festival.

Já no palco Sunset, cuja característica principal é a do encontro de bandas novas em ascensão com nomes já consagrados, segue-se o faro do diretor artístico do evento, Zé Ricardo, o curador – em parceria, claro, com o próprio 'olho que tudo vê' do Roberto.

É no Sunset que tocará, por exemplo, a banda local BaianaSystem, ao lado da cantora angolana transsexual Titica, uma celebridade do ritmo Kuduro – o que promete ser um dos pontos altos do dia 21/09 nesse palco.

Zé Ricardo conta que já queria ter levado a banda soteropolitana à edição anterior, mas que lhes faltava 'maturidade' – diferente de qualidade, que sempre tiveram, frisa. Outros encontros como Ney Matogrosso e Nação Zumbi ou a cantora Céu com a psicodélica banda Boogarins (GO) tocarão nesse palco. Nenhuma banda se oferece para tocar no festival, o Rock in Rio as busca – afirma Roberta.

O investimento para a edição de 2015 estava na casa dos R$ 180 milhões e a cifra deste ano ainda não foi fechada. Do montante, entre 40% a 45% vai para o cachê dos artistas. A noite mais cara da edição deste ano será a de Guns n' Roses com o clássico The Who – mas o contrato não permite dizer quanto as estrelas do rock estão cobrando. O faturamento previsto do festival ninguém abre, 'nem sob tortura', como diz Roberta. Mas, também segundo ela, a família não têm do que reclamar. Certamente a conta fecha pra lá de bem.

Esse ano a organização espera 85 mil pessoas em cada um dos dias do festival que acontece entre 15 a 17, e 21 a 24 de setembro. Os ingressos serão vendidos a R$ 455 (dia/inteira) a partir da próxima quinta-feira.

Em uma aparição repentina (não estava na programação) durante um bate-papo com Roberta Medina no escritório do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, o lendário Medina pai, hoje com 68 anos e cabelos brancos (mas que ainda ouve The Who), deu o ar de sua graça e trocou algumas palavras com a imprensa, que você confere a seguir.

*A jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da organização do Rock in Rio

