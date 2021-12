Rock In Rio anuncia Karol Conka e Bomba Estéreo no Palco Sunset

O festival Rock In Rio anunciou nesta quarta-feira, 22, mais duas atrações que estarão no Palco Sunset da edição 2017: a curitibana Karol Conka e a banda colombiana Bomba Estéreo.

Os artistas dividirão o palco do festival no dia 23 de setembro, mesmo dia em que se apresenta no Sunset o cantor norte-americano Cee Lo Green.

"Será um encontro diferente dos que estamos acostumados a presenciar, no qual as duas atrações interagem intensamente entre batidas e voz", adiantou o diretor Zé Ricardo em nota. "Será um show com muito vigor. Não estamos dizendo não para nada. Aqui tudo é possível e a Karol Conka vem para reforçar exatamente isso".

Aos 30 anos, Karol Conka é um dos maiores nomes do rap nacional da atualidade. Vencedora do Prêmio Multishow na categoria "Revelação" em 2013, ela estourou no ano seguinte com a música "Tombei", parceria com Trokillaz. Em 2016, Karol foi uma das atrações da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ao lado da pequena Mc Sofia.

Já a banda Bomba Estéreo é conhecida por misturar ritmos eletrônicos com música tradicional colombiana, criando a chamada "Cumbia psicodélica". No ano passado, o grupo convenceu Will Smith a voltar a cantar, dez anos depois de lançar seu último trabalho musical, Lost and Found.

Este ano, o Rock In Rio será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, com ingressos a R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia). A venda para o público geral terá início no dia 6 de abril.

