Rock In Rio 2015 proibe pau de selfie, guarda-chuva e banquinhos

Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do super-festival carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos - e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na Cidade do Rock.

Não há nenhuma novidade que seja diferente de outro festival como o Lollapalooza, realizado no primeiro semestre, em São Paulo. Em comparação com a edição de 2013, contudo, ganha destaque a presença do "bastão de selfie", popularmente conhecido como pau de selfie, como item proibido.

A lista tem outras obviedades, como proibição de capacetes, latas, armas de fogo ou brancas, guarda-chuvas, objetos pontiagudos ou perfurantes, fogos de artifício, e por aí vai.

O Rock in Rio volta ao Rio de Janeiro depois de chegar pela primeira vez aos Estados Unidos, com edição realizada em Las Vegas. A versão carioca será nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015, na Cidade do Rock, no Rio (Parque dos Atletas, Av. Salvador Allende). Não há mais ingressos.

