Rock Concha terá Titãs, Sepultura, Karol Conká e Baiana

A Concha Acústica volta a receber a edição do festival Rock Concha sábado, 29 de outubro, e domingo, 30, com shows de Titãs, Sepultura, Karol Conká, Baiana System, Márcio Melo e Efeito Manada. Além disso, a Esplanada da Concha vai receber a Feira do Rock, que vai reunir, gastronomia, música e entretenimento, a partir das 15h.

O primeiro dia de shows terá Titãs, Márcio Mello e Sepultura. Karol Conká, Baiana System e Efeito Manada fecham o festival no domingo. Os ingressos estão à venda por R$ 80 (plateia) e R$ 160 (camarote). Locais de venda são a bilheteria do TCA, SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e www.ingressorapido.com.br

