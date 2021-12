Rock Aéreo traz bandas alternativas para Salvador

A sexta edição do Rock Aéreo será realizado neste domingo, 22, na casa de Show Dbliners Irish Pub, localizado na Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento, que terá três bandas alternativas, está previsto para começar às 17h.

Os amantes do estilo musical poderão conferir os shows das bandas Limbo, Índigo e Astralplane, além da presença do rapper Vandal. Para completar a festa, a discotecagem fica por conta do Coletivo 1004. A entrada custa R$ 15.

adblock ativo