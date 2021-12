Robin Williams morre aos 63 anos em aparente suicídio

O ator e comediante norte-americano Robin Williams, de 63 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira em sua casa no norte da Califórnia em um aparente suicídio, informou a polícia do condado de Marin, na Califórnia, Estados Unidos. A divisão de medicina legal da polícia disse suspeitar que a morte foi suicídio por asfixia, mas a causa da morte ainda está sendo investigada.

No mês passado, o ator de "Gênio Indomável", que já lutou contra o vício, entrou em um centro de reabilitação de Minnesota para buscar ajuda e manter a sobriedade. À época, seus representantes disseram que Williams não estava usando drogas ou álcool, mas tinha ido ao centro para "ajustar e focar" sua sobriedade após trabalhar por um período mais longo que o usual.

A esposa do ator, Susan Schneider, divulgou um comunicado. "Perdi meu marido e meu melhor amigo, e o mundo perdeu um de seus mais queridos artistas e belos seres humanos. Eu estou totalmente inconsolável. Em nome da família de Robin, pedimos privacidade durante esse período de profunda tristeza. Nossa esperança é que o foco não seja a morte de Robin, mas os inúmeros momentos de alegria e riso que ele deu a milhões de pessoas", disse.

Robin Williams começou a carreira na televisão, na série Mork & Mindy. Ele foi destaque no cinema a partir do final da década de 80, protagonizando filmes como "Bom Dia, Vietnã" - pelo qual concorreu ao Oscar de Melhor Ator -, "Uma Babá Quase Perfeita", "Sociedade dos Poetas Mortos", "Patch Adams - O Amor é Contagioso" e "Amor além da Vida". Apesar de comediante, ele ganhou o Oscar interpretando um personagem mais sério no filme "Gênio Indomável".

Relembre um dos momentos de Sociedade dos Poetas Mortos:

