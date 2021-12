Roberto Mendes, Juliana Ribeiro e Lazzo são convidados do show Canção e Mar

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Roberto Mendes, Juliana Ribeiro e Lazzo Matumbi são os artistas que participarão do show Canção é Mar do cantor e compositor baiano Flávio Assis. A apresentação será realizada no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, no dia 6 de maio, uma sexta-feira.

Flávio Assis iniciou sua carreia na década de 90, fazendo shows em bares de Salvador na noite da capital baiana com um repertório de MPB. Participou em 2006 do Projeto SESC-SP de Música e um ano depois foi finalista do Festival Universitário de Música (Unifest) com a música “Quebra-mar”. O primeiro álbum foi lançado em 2009.





| Serviço|



Show Flávio Assis

Quando: 06 de maio (sexta-feira)

Onde: Cine Teatro SESC Casa do Comércio, Casa do Comércio

Quanto: R$30,00 (inteira), R$15,00 (meia)

