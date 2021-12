Roberto Mendes homenageia Recôncavo Baiano em shows

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Roberto Mendes fará duas apresentações em Salvador nos dias 08 e 22 de janeiro, a partir das 21h, no Ciranda Café Cultura & Artes, no bairro do Rio Vermelho. O cantor e compositor receberá no show “Na Fé, na Festa e na Dança” o músico, compositor e arranjador Alex Mesquita. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos no local.



O repertório intimista reunirá canções que destacam, em sua maioria, a tradição e o saber popular da cultura do Recôncavo Baiano, região onde Roberto Mendes nasceu. O trabalho do cantor, que iniciou sua carreira em 1972 no grupo Sangue e Raça, é resultado de pesquisa da sonoridade das chulas e do samba de roda.

