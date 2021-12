Roberto Justus assume novo programa no SBT

Silvio Santos decidiu e estão encerradas as gravações do programa '1 contra 100', com Roberto Justus. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, o programa ficará no ar até a última quarta-feira de agosto e, depois disso, o publicitário passará a apresentar o 'Topa ou não Topa'.





A contratação de Justus foi a primeira resposta do SBT ao assédio da Record em Gugu Liberato, que deixou a emissora na mesma época.

