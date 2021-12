Roberto e João dividem a emoção do show Chulas, um Canto de Pai para Filho

"Esperei por 27 anos para concretizar o desejo de cantar ao lado do meu filho mais novo. É muito emocionante, às vezes não consigo palavras para falar", diz o cantor e compositor Roberto Mendes, que pela primeira vez apresenta-se em Salvador ao lado do filho caçula João Mendes. O encontro acontece neste sexta, 24, e sábado, 25, às 20h, no palco do Café Rubi.

Acompanhado pelo músico Tedy Santana, Roberto e João Mendes fazem uma homenagem à forte música do Recôncavo Baiano. A chula, ritmo musical que precede o samba, é o som predominante no show Chulas, um Canto de Pai para Filho.

Os dois fizeram a primeira apresentação juntos no mês passado, na sétima da edição da Flica (Festa Literária Internacional de Cachoeira). Salvador é a segunda cidade a receber este encontro musical familiar.

Assim como o pai, o jovem João Mendes não esconde a emoção e a felicidade em realizar o projeto. "Está sendo um experiência incrível e prazerosa dividir o palco e a vida com o meu pai. Ele é a minha maior influência musical, juntamente com Gilberto Gil. É bacana trocarmos informações sobre nosso tempo-espaço, misturando nossos prismas e pontos de vistas", afirma.

"O show em Salvador vai ser especial. Quarta-feira, 22, foi o Dia do Músico e também aniversário do meu pai, que completou 65 anos. Não foi a toa que Roberto Mendes nasceu neste dia. Vamos festejar e passar a mensagem da preservação da cultura de um lugar, o canto de um povo, com muita honra e gratidão", completa João.

O repertório do show faz um passeio por músicas composta por Roberto Mendes e parceiros como Capinam e Jorge Portugal, como O Samba Antes do Samba, Belém Bragança, Bom Começo, Beira-mar, Mamãe Mandou e outras.

Chulas na Feira

Pai e filho também estão juntos em outro projeto. A tradicional feira de Santo Amaro da Purificação tornou-se o palco do Chulas na Feira, que tem apresentações quinzenais aos sábados, às 14h, até o fim do mês de dezembro.

"O projeto nasce para chamar a atenção do Recôncavo Baiano, para não deixar morrer a música que nasceu aqui. Costumo dizer que a chula é o samba antes do samba, é o primeiro encontro da viola com o batuque", explica Roberto Mendes.

"A cidade está aceitando bem o projeto. É o encontro do lugar com o seu canto, seu ritmo e sua memória. Na feira a cidade se vê por inteira. E é esse canto que vamos apresentar no show do Café Rubi", concluiu o compositor.

| Serviço |

Roberto Mendes e João Mendes, Show 'Chulas, um canto de pai para filho'

Quando: nesta sexta e sábado, às 20h

Onde: Café-Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel - Av. Sete de Setembro, 1537, Campo Grande

Entrada: R$ 60

