Roberto Carlos vai trazer projeto "Emoções 2017" para Bahia

Roberto Carlos não vai fazer o tradicional evento "Emoções" em um cruzeiro, em 2017. Em vez disso, o cantor vai apresentar o projeto no Ibero Star Resorts, na Praia do Forte, na Bahia, entre os dias 15 e 19 de fevereiro.

"Pela primeira vez teremos o projeto Emoções no Brasil, em terra firme, mantendo o mesmo conceito do navio. Será que nem aconteceu em Jerusalém. Continuaremos pensando no projeto em alto mar, mas em 2017 será em terra firme", antecipou Roberto Carlos.

