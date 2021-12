Roberto Carlos vai abordar acidente em autobiografia

Nem o acidente que lhe arrancou uma das pernas quando era criança ficará de fora da autobiografia de Roberto Carlos. Quem garantiu foi o próprio cantor em entrevista ao Fantástico deste domingo, 27. "Pessoas têm dito que eu sou contra [a publicação do livro Roberto Carlos em Detalhes] por causa do meu acidente, que foi contado, essas coisa toda. Não é isso, não. Ninguém poderá contar do meu acidente melhor que eu. Ninguém poderá dizer aquilo que aconteceu com todos os detalhes que eu posso. Porque ninguém poderá dizer o que eu senti e o que eu passei", disse a Renata Vasconcelos.

A repórter ainda questionou sobre o fato de que algumas pessoas querem manter fatos passados escondidos do público. Roberto Carlos afirmou que não fará isso na autobiografia, mas vai "contar tudo que eu realmente acho que tem sentido de contar em relação àquilo que eu senti, que eu vivi.". O cantor ainda disse que a obra sobre a sua vida poderá se dividida em duas ou até três partes.

Roberto Carlos se mostrou flexível sobre a questão da biografia não-autorizada, acreditando que é possível haver uma conversa entre o biógrafo e o biografado. "O caminho é chegar a uma conclusão que seja mais razoável pra todo mundo.", completou, sem explicar que tipo de conclusão seria essa.

