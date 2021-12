Roberto Carlos e Jennifer Lopez lançam nesta sexta-feira, 16, o resultado de uma colaboração que, já na primeira audição, mostra ser um hit. O brasileiro e a norte-americana descendente de latino-americanos, em parceria, gravaram a inédita "Chegaste".

A canção, uma balada sobre o encontro de um "amor sincero" e sem aviso, foi produzida por Julio Reyes Copello, cujo currículo inclui trabalhos com ícones latinos, como Alejandro Sanz, Ricky Martin e o brasileiro Alexandre Pires.

Roberto e JLo gravaram a canção juntos, em um estúdio em Los Angeles (EUA). A música originalmente é de Kany García, cantora porto-riquenha. A versão em português foi criada pelo próprio Rei e também marca a primeira vez na qual JLo se arrisca a cantar na nossa língua. O videoclipe de "Chegaste" será lançado no especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo, no ar no dia 23 de dezembro.

Estadão Conteúdo Roberto Carlos se junta a Jennifer Lopez e lança nova música em dueto; ouça

adblock ativo