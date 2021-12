Roberto Carlos emociona o Paraguai

O rei Roberto Carlos emocionou na noite de sábado os fãs de várias idades com um show para 5.000 pessoas em Assunção, capital do Paraguai.



O cantor e compositor, que celebra 50 anos de carreira, levou algumas pessoas às lágrimas com suas canções clássicas, tanto em português como em espanhol.





Mas a insistência dos fãs obrigou o rei a voltar ao palco duas vezes.

O show de sexta-feira havia sido suspenso em consequência da forte chuva que afetou a área metropolitana de Assunção.

