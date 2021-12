Roberto Carlos assina com a Sony para lançar 4 discos

O novo contrato de Roberto Carlos com a Sony Music deve ser oficializado neste sábado, 24, com a assinatura dos papéis que selam o compromisso profissional entre o cantor e os dirigentes da gravadora. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta quinta-feira, 22, no jornal Folha de S. Paulo.



Segundo a coluna, o artista lançará quatro discos. Um deles será um álbum com canções inéditas e os outros três sairão também em formato de DVD.



Ainda não há, contudo, informações de quando as gravações serão iniciadas e nem a data de lançamento do primeiro trabalho após o acordo com a Sony.





