Roberta Sá renova o seu canto no álbum Delírio

A singularidade do canto de Roberta Sá nunca foi tão evidente como em Delírio, sexto álbum de sua carreira, lançado na última sexta, 9, pela MP,B e Som Livre. Com coesão estética e produção consistente, novamente de Rodrigo Campello, a obra é um passo sólido na discografia da cantora.

Resultado de mais de dois anos de maturação, Delírio traz músicas de diferentes gerações do compositor brasileiro. Das 11 faixas, 8 são inéditas. Nomes como Adriana Calcanhoto, Martinho da Vila e Cézar Mendes, além de Tom Veloso, Moreno Veloso e Rafael Rocha, integram a equipe que assina o repertório.

O alto nível permanece nas particpações. Em Se For para Mentir (Arnaldo Antunes e Cézar Mendes), Chico Buarque faz dueto com Roberta. A cantora tem o artista carioca como referência de intérprete. "Chico tem personalidade tão forte que parece que a música é dele. É lindo demais, ele se apropria", conta.

A faixa Amanhã é Sábado foi gravada com Martinho da Vila, que elaborou a canção especialmente para o disco. "Pedi uma música para o Martinho e ele falou para dar um tema. Disse que queria que falasse da mulher contemporânea, de como a mulher de Disritmia chega em casa".

Trânsitos

Roberta Sá, acima de tudo, é uma sambista. E, em Delírio, a cantora demarca ainda mais esse território sonoro, desenhando com mais propriedade a sua cartilha.

"Meu avô era amigo e, sobretudo, fã do Paulinho da Viola. Escutei muito samba por causa dele. E pelo João Gilberto, pois quando me mudei para o Rio tive contato com a bossa nova. Depois conheci outros compositores e me encontrei de vez nesse universo amplo e delirante do samba", revela.

Nesse contexto, ela transita pelo samba de roda e o samba reggae, em Meu Novo Ilê (Moreno Veloso e Quito Ribeiro) e pelo samba groove em Delírio, de Rafael Rocha, baterista e cantor da banda Tono.

Somente em Covardia (Ataulpho Alves e Mário Lago), Roberta se afasta do samba e flerta com o fado. Gravada em Portugal, a faixa tem a participação do músico português Antônio Zambujo.

O conjunto das faixas é coeso, em som e discurso, e as interpretações possuem a força entoativa de quem conhece intimamente as composições. Nas palavras de Roberta, "estou perto da cantora que quero ser. Tenho gostado de estar presente em cada segundo que estou dizendo aquelas palavras".

Ao mesmo tempo, os arranjos refinados de Rodrigo Campello têm a execução de instrumentistas de mão cheia, como Marco Suzano, Alberto Continentino, Luis Barcelos e Armando Marçal. "Tenho maior orgulho da minha banda, montei meu time dos sonhos. E vejo que eles gostam de tocar juntos e estão muito felizes", diz Roberta.

Sem cair na manufatura pop, o disco tem força massiva, mas não resvala nas fórmulas óbvias de interpretação e arranjo. Em Delírio, Roberta Sá chega, de uma vez por todas, ao seleto grupo das principais cantoras brasileiras da atualidade.

