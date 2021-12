Roberta Sá lança CD em tributo ao compositor baiano Roque Ferreira

Quando, em 2005, a iniciante Roberta Sá telefonou para o consagrado Roque Ferreira pedindo músicas novas para o CD que estava gravando, que viria a ser "Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria", ouviu a resposta: "Manda seu outro CD pra eu ouvir!". "Na hora ele disse que era para poder conhecer meu estilo, mas depois me confessou que era pra ver se prestava mesmo", brinca Roberta, que à época, tinha acabado de lançar o elogiado CD de estreia, "Braseiro".



Passados cinco anos, a hoje aclamada cantora potiguar-carioca lança um CD-tributo ao compositor baiano, "Quando o Canto é Reza" (MPB Discos/Universal). Nele, imperam as temáticas tão presentes nos trabalhos de Maria Bethânia, a intérprete dileta de Roque, e que até então não haviam aparecido com tanta força no repertório "mais urbano" de Roberta: as personagens da cultura negra, sua indumentária e culinária, a fé religiosa, o mar, e também a dança e o amor.

