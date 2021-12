Roberta Sá faz show gratuito em Salvador

Roberta Sá vai se apresentar no Teatro Castro Alves nesta quinta, 20, às 19h, em show gratuito no prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação da casa. Os ingressos deverão ser retirados na portaria do teatro, a partir de quarta-feira, 18.

O show abrange o repertório do seu novo CD Delírio, com músicas de compositores como Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Martinho da Vila e Xande de Pilares.

Sob forte influência da música popular brasileira, antes mesmo de se tornar reconhecida nacionalmente, Roberta Sá teve a oportunidade de gravar a canção A Vizinha do Lado, do baiano Dorival Caymmi.

adblock ativo