Roberta Sá apresenta o CD Quando o Canto é Reza em Salvador

Roberta Sá apresentará o CD ¿Quando o Canto é Reza¿ em Salvador nos dias 02 e 03 de abril, às 20 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), pelo projeto MPB Petrobrás. A abertura do show ficará por conta Jurandir Santana e Mondicar Trio. Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) e devem ser comprados na bilheteria do Teatro e nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi a partir de 25 de março.



Neste show, Roberta Sá se apresentará ao lado do Trio Madeira Brasil, de Marcello Gonçalves (violão 7 cordas), Zé Paulo Becker (violão e viola caipira) e Ronaldo do Bandolim (bandolim).

