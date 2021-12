Robert Plant fará turnê pelo Brasil

Eternamente comparado a si mesmo em seu período dourado no Led Zeppelin, o cantor inglês Robert Plant sempre foi acusado de ser hoje "inferior ao original". Quando se foi homem de frente de uma banda lendária como o Zeppelin, é muito comum a cobrança implacável dos fãs.

Mas, em março, no Autódromo de Interlagos, um Robert Plant renascido capitaneia o Lollapalooza Festival com sua banda Sensational Space Shifters. O disco que lançou com o grupo no ano passado, Lullaby... and the Ceaseless Roar, é uma unanimidade crítica.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o músico de 66 anos usou a gíria "galera" para se referir ao público brasileiro, que diz que é espetacular. Afirmou que sua atual banda é "selvagem", e que está celebrando a dádiva de poder excursionar com o grupo em tão bom momento.

Recém-divorciado, vivendo novamente na Inglaterra após um período nos Estados Unidos, o cantor diz que só canta canções do Led Zeppelin cujas letras façam sentido para ele atualmente - entre elas, estão Going to California e Whole Lotta Love. Entre as que não canta de jeito nenhum está incluído o maior hit da banda, Stairway to Heaven - cuja autoria está sendo questionada na Justiça americana por uma banda contemporânea do Zeppelin, o grupo Spirit.

"Acredito que tudo que é preciso para se criar um bom ambiente para a música é ser estimulado; para criar uma performance realmente excitante. E eu fui abençoado com o dom de criar isso, um tipo de Paraíso elétrico. Eu procuro ser extremamente sincero sobre minhas intenções musicais. É isso que eu faço, é o que tenho feito nos últimos 40 anos: tentar possibilitar momentos muito bons para a plateia."

Sua turnê pelo Brasil passa pelo Rio de Janeiro (Citibank Hall, no dia 24 de março), Belo Horizonte (Chevrolet Hall, dia 26 de março) e desemboca no sábado, 28 de março, no Autódromo de Interlagos para o Lollapalooza.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

