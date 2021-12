Robert Downey Jr. planeja limpar o planeta com uso de tecnologia

Parece que o ator Robert Downey Jr. se inspirou em um de seus personagens mais famosos, o Tony Stark de Homem de Ferro, para contribuir com o meio ambiente. Na última terça-feira, 4, ele disse que planeja limpar o planeta com uso da tecnologia.

O ator participou de um evento da Amazon em Las Vegas, nos Estados Unidos, e discursou sobre seu novo empreendimento. Batizado de Footprint Coalition, o projeto faz uso de robôs e inteligência artificial para limpar o meio ambiente.

"Entre a robótica e a nanotecnologia, poderíamos limpar o planeta de maneira significativa, se não totalmente, em 10 anos", pontuou na ocasião, de acordo com a Variety. Durante sua apresentação, Downey Jr. usou referências do seu personagem Homem de Ferro e do universo de Vingadores, ambos da Marvel.

