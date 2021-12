Rita Lee grava participação em novo seriado da Warner

A cantora Rita Lee gravou em São Paulo a sua participação especial no seriado Manual Para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis, nova produção brasileira da Wanner Channel com direção de André Moraes. Rita Lee interpreta um dos vilões da série, o Grão Mestre e Chanceller. A estreia do Manual Para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis está prevista para o final do semestre.

Rita Lee, que interpreta um vilão na produção brasileira do canal Warner

Manual Para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis tem como enredo a história de três nerds, interpretados pelos atores Michel Joelsas, Daphne Bozaski e Thalles Cabral, que se juntam para salvar o planeta da ameaça de uma aliança formada por aliens, ninjas e zumbis.

Segundo o comunicado do canal Warner, o seriado terá 13 episódios. As cenas foram gravadas entre maio e julho em São Paulo. Além de Joelsas (do filme Que Horas Ela Volta?), Daphne (Experimentos Extraordinários) e Cabral (Amor à Vida), Manual conta em seu elenco com André Abujamra, que interpreta o mestre da resistência humana, e a atriz Jandira Martini.

