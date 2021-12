Rio Vermelho vai ter espetáculo A Paixão de Cristo

A Praça Caramuru, na nova orla do Rio Vermelho, será o palco da encenação A Paixão de Cristo de quarta-feira, 23, a domingo, 27, sempre às 18h30. O espetáculo conta com a direção geral de Paulo Dourado e envolve 50 atores na narrativa sobre a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a ressurreição.

A expectativa é de que as apresentações reúnam público de 27 mil pessoas nos cinco dias de apresentações. Os ingressos podem ser trocados na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), na Avenida Dendezeiros, Bonfim, além do próprio local do espetáculo.

Cada bilhete deve ser trocado por 2kg de alimentos não-perecíveis, com limite de troca de até quatro ingressos por pessoa. O montante arrecadado será destinado à própria Osid e, nos dois últimos anos, quando A Paixão de Cristo foi encenada na nova orla da Barra, foram arrecadadas 14 toneladas de alimentos

adblock ativo