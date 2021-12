Rio Vermelho é atração no Pelô

>> Confira outra opções de programação no Roteiro de Música







Uma das revelações do cenário pop-axé de Salvador, a Banda Rio Vermelho é atração deste terça-feira, 16, do Largo Pedro Archanjo, pelo projeto Pelourinho Cultural. Com entrada franca, o show terá como base o repertório da temporada de ensaios À Vera, que o grupo realizou no verão com releituras de hits nacionais e internacioanais.









