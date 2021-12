Ringo, Lenny Kravitz e Gene Simmons lamentam a morte de B. B. King

A morte de B. B. King tem causado grande comoção entre os músicos do mundo inteiro. Ringo Starr, Lenny Kravitz, Snoop Dog, Genne Simmons e outros artistas lamentaram a perda do rei do blues na noite desta quinta-feira, 14, em Las Vegas nos Estados Unidos.

"BB, qualquer um poderia interpretar mil notas e nunca chegar a dizer o que você dizia com apenas uma delas. #RIP", escreveu no Twitter o músico Lenny Kravitz.

O cantor canadense Bryan Adams também fez sua homenagem no Twitter: "RIP BB King, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, talvez o melhor. Ele podia fazer mais que qualquer um com apenas uma nota".

"Deus abençoe B. B. King. Paz e amor para sua família", escreveu Ringo Starr. "Estou muito triste. Descanse em paz, B. B. King", afirmou o baixista do Kiss, Gene Simmons.

