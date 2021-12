Rihanna terá reality show próprio sobre moda

A líder das paradas de R&B Rihanna está entrando no mundo da moda, estrelando em um programa de reality show que desafiará estilistas a criar roupas para um grupo de celebridades, informou o canal de TV a cabo norte-americano Style Network.

"Styled to Rock", que deve estrear no segundo semestre de 2013, contará com 12 jovens estilistas escolhidos pela cantora de Barbados, que já foi laureada pelo Grammy.

Os estilistas serão incumbidos de vestir uma celebridade convidada em todo episódio, e o convidado ajudará a determinar qual estilista segue na rodada seguinte da competição.

"A moda sempre teve um papel fundamental na minha vida e na minha carreira. Estou muito animada para fazer uma parceria com o Style Network e compartilhar minha criatividade com esses 12 estilistas e lhes dar essa oportunidade que mostrem seu trabalho", afirmou Rihanna, de 24 anos, em uma declaração.

A cantora também trabalhará como produtora executiva sob seu nome de batismo, Robyn Rihanna Fenty. O Style Network ainda não anunciou quais celebridades serão convidadas nem quais especialistas em moda servirão como mentores dos participantes.

adblock ativo