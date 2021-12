Rihanna pode fazer shows no Brasil

Rihanna negocia

apresentações no Brasil. Segundo notícia publicada na Folha de S.

Paulo nesta quinta-feira, 05, a Universal, gravadora que possui

contrato com a cantora, afirmou que existem possibilidades de a

artista fazer show no país. A empresa não informou, contudo, em

quais cidades os espetáculos poderão ser realizados caso Rihanna

feche contrato com agências brasileiras.



De acordo com o jornal, já existem reservas para a cantora e sua equipe no hotel Fasano, no Rio de Janeiro, mesmo local onde Beyoncé ficou hospedada durante sua passagem pelo Brasil no início deste ano. A agenda da artista só indica as apresentações do mês de agosto.

