Rihanna estava em Nice no momento do atentado terrorista desta quinta-feira, 14, durante as comemorações do Dia da Bastilha. Mais de 80 pessoas morreram após um homem dirigir um caminhão contra uma multidão que participava dos festejos na Promenade des Anglais, coração do balneário turístico.

Rihanna está na França para um show nesta sexta-feira, 15, no estádio Allianz Riviera, localizado em Nice. De acordo com informações do site TMZ, a cantora passa bem e seu estafe tenta tirá-la da cidade o mais rápido possível.

