Rihanna diz na "Rolling Stone" que tem "atração pelo lado obscuro da vida"

A cantora Rihanna surpreenderá na capa da nova edição da revista "Rolling Stone" com uma foto super sensual, na qual mostra suas curvas usando um short muito rasgado.

Um dos temas da conversa com Rihanna é a sua atração pelo lado obscuro da vida e o vício de crack do pai, informou a publicação nesta terça-feira.

O novo número também contém uma entrevista inédita com a atriz Elizabeth Taylor, que morreu na semana passada, e outra com a cantora Britney Spears.

Rihanna chega à capa da Rolling Stone entre rumores sobre a suposta baixa expectativa que despertou sua viagem de verão, até o ponto em que, segundo o jornal britânico "Daily Mail", foi aconselhada a cancelar todos os shows nos Estados Unidos.

No entanto, "Only Girl", um dos singles de seu quinto e último álbum "Loud", foi uma das músicas mais tocadas nos EUA no final de 2010.

