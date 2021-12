Rihanna bate recorde da parada britânica com "Whats My Name"

Rihanna quebrou um recorde na parada britânica neste fim de semana. De acordo com matéria da Folha de S. Paulo, a rede BBC informou que ela se tornou a primeira cantora a conquistar pela quinta vez o primeiro lugar na parada britânica em anos consecutivos.



O recorde foi alcançado no domingo, 9, com o novo single da atista "What's My Name", o mais vendido da semana na Grã-Bretanha.

adblock ativo