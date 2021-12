Riff de guitarra do Led Zeppelin é o melhor da história

O riff de guitarra da música "Whole Lotta Love", do Led Zeppelin, foi eleito pelos britâncios como o melhor de todos os tempos. A pesquisa foi realizada com os ouvintes da Radio 2, da BBC.

O segundo riff de guitarra foi o da música "Sweet Child O´ Mine", do Guns 'N' Roses, seguido por "Back in Black", do AC/DC.

Confira os dez melhores riffs de guitarra:

1. Led Zeppelin - 'Whole Lotta Love'

2. Guns 'N' Roses - 'Sweet Child O' Mine'

3. AC/DC - 'Back In Black'

4. Deep Purple - 'Smoke On The Water'

5. Derek And The Dominoes - 'Layla'

6. The Smiths - 'How Soon Is Now?'

7. Status Quo - 'Down Down'

8. Dire Straits - 'Money For Nothing'

9. The Kinks - 'You Really Got Me'

10. Pink Floyd - 'Money'

Confira o riff de Whole Lotta Love:

Da redação

