Ricky Martin vai falar sobre homossexualidade pela primeira vez na TV americana

O cantor Ricky Martin vai falar sobre sua homossexualidade, confissão que fez este ano através de sua página no Twitter, e de seus filhos gêmeos em uma participação no programa de Oprah Winfrey.





"The Oprah Winfrey Show", que está na última temporada, convida os fãs do cantor, através de sua página na internet, a compartilhar suas experiências e poder ter a oportunidade de estar no estúdio durante o programa.

A última vez que o artista apareceu em um evento foi durante o prêmio Billboard, realizado, este ano, em Porto Rico. No entanto, mantém contato com seus admiradores pelo Twitter, onde publicou fotos recentes de sua estadia em Nova York.

