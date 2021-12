Ricky Martin lança livro infantil

O artista porto-riquenho Ricky Martin promoveu, neste domingo, 17, em sua ilha natal, o seu primeiro livro infantil, Santiago, el soñador entre las estrellas, em um evento no qual pediu que seus seguidores "realizem seus sonhos".

"Vamos sonhar, disso se trata a história, de realizar os sonhos e minha missão é essa", disse o cantor, aos mais de 600 presentes no evento no Museu de Arte de Porto Rico (MAPR), em San Juan.

De 32 páginas e com ilustrações da artista espanhola Patricia Castelao, o livro foi editado pela Celebra, uma divisão do Penguin Group.

O livro conta a história de Santiago, um menino que deseja fazer parte de uma obra teatral em sua escola, e de um pai que acredita no potencial ilimitado de seu filho.

Este é o segundo livro que Ricky Martin publica, já que em novembro de 2010 o cantor lançou o livro Eu, no qual rememora a luta interna que manteve tanto consigo mesmo como com os outros sobre sua sexualidade.

Ricky Martin, ganhador de vários Grammys e que vendeu mais de 60 milhões de discos, é para a revista Billboard um "ícone pop internacional e embaixador mundial da música latina".

Após ter participado do musical Evita na Broadway e do programa de talento The Voice na Austrália como juiz, o artista porto-riquenho trabalha agora na produção de seu novo disco, que chegará ao mercado em 2014.

