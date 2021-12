Ricardo Feltrin: Gugu deve voltar ao SBT em janeiro

Se depender de mágoas do passado, Gugu Liberato pode ficar tranquilo porque Silvio Santos está interessado em tê-lo de volta na programação já a partir de janeiro do próximo ano. Ainda de férias, após deixar a Record, Gugu já foi informado que o SBT quer marcar uma reunião para discutir sua volta à emissora.

Fair play...

Quatro anos atrás, quando Gugu disse a Silvio Santos que a Record estava lhe oferecendo R$ 3 milhões por mês para trocar de canal, Silvio chegou a brincar: "Se eles me pagarem isso, até eu vou". Silvio desejou boa sorte a Gugu e avisou que as portas estariam abertas se ele quisesse ou precisasse voltar. Cumpriu a palavra.

Sem dar mole...

A maioria da cúpula da Record é contra entrar com uma ação judicial contra o Pânico, porque o humorístico invadiu (pelo céu) as locações de A Fazenda para dedurar a Sheila Carvalho que seu marido, Tony Salles, a tinha traído. Na opinião da Record, o processo seria muito confuso e de total interesse do Pânico, que ganharia (ainda mais) espaço na mídia.

Ira global

Quem também está irada com o Pânico é a Globo, que não está nada feliz com o quadro-paródia do programa Esquenta, de Regina Casé. Mas a Globo dificilmente daria o braço a torcer com uma ação, pois sabe que o Pânico usaria ainda mais o assunto para cutucar os globais.

Oooiiiiii, amiiiiiga!

Patrícia Abravanel realmente causa uma ciumeira enorme no SBT. Primeiro, porque ganhou espaço na programação e - pior, para os invejosos - elogios do pai. Agora o alvo de ciúme é Eliana, que, além de estar ganhando cada vez mais destaque na programação da emissora (inclusive em número de chamadas) de repente, virou a "melhor amiga" de Patrícia. Os invejosos estão se mordendo.

Revolta

A classe médica está escrevendo aos borbotões para o setor de queixas da Globo, protestando contra o verdadeiro "bordel" que ocorre no hospital particular de Amor à Vida. Ameaçam publicar uma "carta aberta" contra a emissora, que, segundo os médicos, está maculando a imagem da categoria. A emissora, por sinal, está bocejando para a ira médica.

Mas jáááááá?

A Globo já teria escolhido pelo menos metade dos próximos concorrentes do Big Brother. Chora, Brasil.

Deu liga...

A verdade é que nem a Band esperava que A Liga fosse voltar com tanto ibope na atual temporada. O produto rapidamente passou a ser o preferido do departamento Comercial da emissora, que o está oferecendo aos sete ventos como o "melhor da TV aberta".

Só que...

...o CQC continua isolado no posto de programa mais rentável da emissora. Quase não há espaço mais para merchandising ou propagandas nos intervalos do CQC.

Buuuuuuuuuuu!

Línguas maledicentes dizem que o canal Discovery quer fazer um episódio especial de Atividade Paranormal com a "fantasminha atormentada" de Amor à Vida (Marina Ruy Barbosa).

