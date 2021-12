Ricardo Feltrin: despenca ibope da novela das 23h na Globo

Em relação à primeira novela nessa faixa horária inaugurada pela Globo com O Astro, o remake de Saramandaia já perdeu ao menos um em cada três telespectadores. Numa comparação apenas entre os 22 capítulos iniciais das três tramas das 23h (O Astro; Gabriela e Saramandaia), a última tem registrado médias de 15,7 pontos, contra 20,5 pontos de O Astro e 19,7 pontos da adaptação da obra do baianíssimo Jorge Amado.



Curioso, curioso...

Uma das hipóteses para a queda seria o fato de Saramandaia estar enfrentando o reality A Fazenda, da Record. Outro motivo especulado seria o fato de boa parte das TVs pagas estar investindo também em filmes na mesma faixa horária. Ou seja, em vez de assistir Saramandaia, o telespectador "foge" para os longas ou seriados da TV paga. Outra especulação seria sobre a linguagem dramática usada em Saramandaia, que poderia estar afugentando uma parte do público. De qualquer forma, a Globo não pretende acabar com essa nova faixa horária de dramaturgia, já que às 23h é possível, digamos, ter roteiros e conteúdos um pouco mais picantes que às 21h.

Quero aparecer...

Todos os dias a suposta e coisa e tal "ex-namorada" de Tony Salles, marido de Sheila Carvalho, posta alguma coisa polêmica na internet. Na última semana postou que Salles não passa de um duro, "quebrado" e que depende de Sheila financeiramente. Na Record já tem quem aposte que a moça está fazendo o que pode e o que não pode para ser convidada para participar da próxima A Fazenda de verão - que deve ocorrer em setembro/outubro.

Não , leitor...

Você leu direitinho. A Fazenda de Verão ocorre em plena primavera.



Estimativa

A previsão é que a nova novelinha do SBT, Chiquititas, fature no total -- entre propaganda, licenciamento, merchandising, etc - cerca de R$ 70 milhões. Ou, 30% a menos que Carrossel.

Papai autorizou

Antes de participar do quadro tipo "essa é sua vida", no programa Eliana do último domingo, Patrícia Abravanel pediu autorização ao papai Silvio para poder exibir fotos de sua infância ao lado do pai, durante viagens à Disney. Em fase de bom humor, Silvio só fez muxoxo quando viu que uma das fotos o exibia apenas de shortinho de praia. Mas, como a foto era de quase 30 anos atrás, e Silvio estava em boa forma, ele aquiesceu.

Enquanto isso, na Record...

A ordem é evitar deixar vazar qualquer tipo de discordância que houver entre a nova direção e antigos funcionários. A emissora contratou uma empresa especializada em reestruturação não só administrativa, mas até de conteúdo. Em 2013, a Record foi a emissora que, proporcionalmente, mais cresceu em ibope na faixa nobre: de 6,8 pontos em janeiro para 8,8 pontos em julho. Já abriu 1,6 ponto de distância do SBT. Lembrando que, no ano passado, o SBT chegou a quase empatar com a Record nessa valiosa faixa.

Horror, horror...

Muito deprimente assistir todos os dias na TV ao pugilato verbal de familiares e ex-companheiros de Dominguinhos e Renato Russo. Todos usam argumentos cheios de boas intenções, mas no fundo todo mundo está mais é de olho na herança deixada pelos músicos.

Marcha lenta

No encontro da ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura), a grande choradeira era pelo fato de as classes C e D terem colocado o pé no breque nas compras de supérfluos. As TVs mais otimistas contavam com os mais pobres para atingir a marca de 20 milhões de assinantes ainda em 2013, mas o número estagnou nos 17 milhões. Motivo: todo mundo achou que o crédito de dois ou três anos atrás ia durar para sempre, as famílias trataram de viajar e gastar e agora o nível de endividamento nessas classes chega a 44% da renda familiar. Daí os aeroportos terem esvaziado, as empresas aéreas estarem demitindo e as TVs por assinatura estarem fazendo beicinho.... Ooown... pobrezinhos, né? Só que não...

