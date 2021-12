Ricardo Castro viverá um violeiro em Araguaia, nova novela da Globo

Pode colocar mais um ator baiano na conta de globais. Há dois meses, Ricardo Castro (A Bofetada, R$ 1,99), começou a gravar a próxima novela das 18h, Araguaia, de Walther Negrão, com direção-geral de Marcos Schetchman, e que tem no elenco nomes como Regina Duarte, Lima Duarte, Laura Cardoso, Murilo Rosa e Cleo Pires.

Esse será o primeiro trabalho de Ricardo na televisão depois de quase 25 anos de carreira. “É legal saber que a TV chegou na minha vida junto com os cabelos brancos”, diz o ator, que foi convidado para o papel do violeiro Caroço logo na estreia da temporada de R$ 1,99 no Rio de Janeiro. Em entrevista, ele falou sobre como será o seu personagem na novela e como está sendo a experiência com a linguagem televisiva.

A TARDE - Como aconteceu o convite para anovela?

Ricardo Castro - Fui fazer uma temporada de 1,99 no Rio de Janeiro e o diretor Fred Mayrink foi ver. Logo na estreia ele me convidou para participar.

A TARDE - Como é o seu personagem?

Ricardo Castro - Ele se chama Caroço, é um violeiro de fora da cidade e tem o sonho de ser artista. É um personagem poético, divertido, daquela linhagem do João Grilo, com uma malandragem bem brasileira, mas com uma pureza. Ele comenta a cidade com suas canções e liga um núcleo ao outro.

A TARDE - Essa vai ser sua primeira vez na televisão. Como está sendo essa experiência?

Ricardo Castro - uma delícia. Estou trabalhando com gente talentosa de todas as áreas. A coisa da linguagem é um desafio, mas é muito emocionante fazer um trabalho com gente que admiro desde criança, como Lima Duarte, Regina Duarte, Laura Cardoso. Estou com 39 anos e trabalho em teatro desde os 14, e agora vou ter um público maior me vendo do que tive em toda minha carreira. Esse alcance é fascinante, saber que tem gente no Acre que vai mever. É legal saber que a TV chegou na minha vida junto com os cabelos brancos. Se isso tivesse acontecido há vinte anos, não sei como lidaria. O bom damaturidade é que a gente fica mais sabido.

A TARDE - Você vai continuar com a peça em cartaz?

Ricardo Castro - Dei uma segurada agora. Quis me dedicar só à novela. Devo voltar com R$ 1,99, no Rio, no final do ano. Mas agora não dá. A gente grava de segunda a segunda.

