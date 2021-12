Ricardo Castro abre temporada do Conversas Plugadas

O projeto "Conversas Plugadas", realizado pelo Teatro Castro Alves, inicia sua temporada de 2016 trazendo como convidado o ator e diretor teatral Ricardo Castro para um bate-papo nesta terça-feira, 26, às 19h, no Palco do TCA.

Na ocasião, o artista conversa com o público sobre sua trajetória, sobre seu novo espetáculo e fala sobre suas experiências em outras áreas de atuação, como os trabalhos que fez para televisão. O bate-papo tem entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço, com senhas distribuídas a partir de 1 hora antes do evento.

adblock ativo