Riachão é tema de livro infantojuvenil escrito pela cantora Vânia Abreu

O sambista Riachão é a nova personalidade baiana homenageada pela coleção infantojuvenil Eu Vim da Bahia. O livro "Eu e meu lugar" marca a estreia da cantora Vania Abreu como escritora. A publicação tem noite de autógrafos, nesta quinta-feira, 9, às 19h, no estande da editora, no piso L1 do Shopping Barra. Além de tarde de autógrafos no domingo, 12, a partir das 15h, no Mercado Iaô, na Ribeira. Nos dois momentos, o público contará com a presença do próprio Riachão.

O livro, ilustrado pelo artista plástico Mike San Chagas, não é uma biografia tradicional, pois mistura ficção e histórias da vida do sambista. A publicação foi impressa em papel sintético produzido a partir de plásticos reciclados pós-consumo, assim os demais livros da série.

Com uma carreira consolidada na música, Vania Abreu estreia como escritora homenageando o sambista Riachão e contando uma história que fala sobre a importância das pessoas conhecerem e se identificarem com a cultura e a história dos lugares onde vivem. “A experiência de escrever Eu e meu lugar foi enriquecedora. Um convite literário que veio de encontro ao desejo de dizer outras coisas que não cabem na música e que haviam surgido junto ao trabalho musical que havia feito com Riachão”, explica a cantora.

