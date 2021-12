Revival Twist Pub terá Leo Jaime e homenageará anos 80

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Os fãs dos anos 1980 poderão matar a saudade de canções que marcaram época em show que acontecerá no Twist Pub no dia 7 de abril, quinta-feira, às 22 horas. O destaque é o cantor Leo Jaime que, além de lançar o projeto Revival Twist Pub, se apresentará com a banda Faustão & Os Mongas. Músicas como ¿A formula do amor¿, ¿Sônia¿ e ¿Eu preciso dizer que te amo¿ fazem parte do repertório do grupo.

No passado, Leo Jaime era intérprete e compositor da banda João Penca e Seus Miquinhos Amestrados e em trabalhos solos, como nos discos Sessão da Tarde e Phoda C. Suas canções no estilo rock'n'roll básico e sua imagem - com visual rockabilly, com topete e jaquetas de couro - chamavam atenção.

O cantor indicou Cazuza como vocalista para a banda Barão Vermelho, convite que foi feito a ele e que não pôde aceitar. Além de músico, Leo Jaime é também ator, cronista e redator de textos para a televisão.

O objetivo do projeto Revival Twist Pub é promover, em eventos a cada três meses, a participação de celebridades musicais da década de 1980, em shows com as bandas e artistas residentes.



| Serviço |





Revival Twist Pub com Leo Jaime e banda Faustão & Os Mongas



Onde: Twist Pub - Rua João Gomes, nº 95, Rio Vermelho (ao lado do Free Shop)



Quando: 7 de abril, quinta-feira, às 22 horas



Quanto: R$ 45 (homem) e R$ 30 (mulher)



Informações: 71 3334-1520/9113-5007



