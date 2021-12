Revista publica última entrevista de Lennon à mídia impressa

A revista Rolling Stone publica na sua nova edição uma entrevista inédita com John Lennon, feita três dias antes de ele ser assassinado, há exatos 30 anos. A publicação disse que a conversa de nove horas com Jonathan Cott foi a última entrevista do ex-beatle à mídia impressa.

Lennon foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, em frente ao prédio onde morava, em Nova York. A Rolling Stone publicou trechos da entrevista logo após o crime, mas só recentemente Cott transcreveu integralmente as fitas, depois de encontrá-las no fundo de um armário.

Na entrevista, Lennon ataca fãs e críticos que o recriminaram por passar cinco anos afastado da música. “O que eles querem são heróis mortos, como Sid Vicious e James Dean. Não estou interessado em ser um maldito herói morto, então esqueçam, esqueçam”.

Ele dizia também que cogitava voltar a fazer shows, mas os queria intimistas, “sem bombas de fumaça, sem batom, sem luzes piscando”. “Somos roqueiros renascidos, e estamos 'starting over' (título de uma canção dele, que significa 'recomeçando'). (...). Haverá bastante tempo, certo? Bastante tempo".



Yoko Ono, viúva de Lennon, também colaborou com a edição da revista, que chega às bancas na sexta-feira, 10, trazendo um material especial sobre os 30 anos da morte de Lennon.



Homenagens

Fãs de John Lennon se reuniram nesta quarta-feira, 8, em Liverpool, na Inglaterra, em uma vigília para lembrar os 30 anos do assassinato do ex-Beatle. As homenagens se concentraram em torno do monumento Paz e Harmonia, inaugurado há um mês em memória de Lennon. Os fãs do músico acenderão velas, cantarão canções e lembrarão a vida de seu ídolo.



O monumento Paz e Harmonia foi inaugurado em 9 de outubro - dia de seu aniversário - por Cynthia, primeira mulher de Lennon, e Julian, filho do casal, no Chavasse Park, para honrar um dos mais ilustres filhos da cidade.



Jerry Goldman, diretor de um museu sobre os Beatles em Liverpool, comemorou o fato de que “pessoas de todo o mundo estão vindo à cidade para fazer uma homenagem e lembrar a mensagem de Lennon de paz através da música”. Um show beneficente chamado “Lennon Rememorado - as 9 Faces de John”, na Echo Arena de Liverpool, está marcado para a noite desta quinta-feira.



Os fãs que forem ao evento verão vários grupos cover e ex-colegas de banda tocarem algumas das mais famosas canções deste ícone da música. Entre as bandas programadas está “The Qarrymen”, na qual John tocou antes de fundar os Beatles.

Depois de seu assassinato, Lennon se tornou lenda e símbolo de uma época, que continua sendo tema de livros e filmes aos 30 anos de sua morte.



Tóquio



A viúva de Lennon, Yoko Ono, organizou um grande concerto em homenagem ao cantor no Nippon Budokan de Tóquio, estádio que em 1966 recebeu as únicas atuações dos Beatles no Japão. Ono reuniu centenas de fãs que assistiram a um concerto do qual participaram 25 artistas e grupos japoneses.



"Neste trágico aniversário, peço que lembrem comigo de John, com profundo amor e respeito. Viveu 40 anos, uma vida muito curta, mas que deixou um grande legado ao mundo", disse Yoko Ono em comunicado divulgado antes do evento.



Embora o deste ano tenha coincidido com o 30º aniversário do assassinato, os concertos dedicados a John Lennon no Japão são um encontro obrigatório para seus seguidores desde 2001, quando sua viúva decidiu fazer esta homenagem todos os dias 8 de dezembro.



Yoko Ono foi recebida com aplausos quando subiu ao palco, quase no final do show, com grandes óculos de sol, totalmente vestida de preto e com um chapéu da mesma cor.



A arrecadação servirá para a construção de várias escolas em seis países, entre eles Guatemala e Haiti, segundo os organizadores, que explicaram que desde 2001 já financiaram 107 colégios em 28 países.

