Revista divulga foto do filho de Gisele Bündchen

O rosto de Benjamin, filho da modelo Gisele Bündchen com o marido, Tom Brady, enfim se tornou conhecido. As imagens estão sendo divulgadas com exclusividade pela revista QUEM, que chegou às bancas na tarde desta terça-feira, 9.

As fotos são de um passeio da modelo com o primogênito, de apenas 2 meses, nos arredores de Boston, nos Estados Unidos, no último dia 27. Benjamin nasceu no dia 8 de dezembro do ano passado.

Recente, em uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a modelo falou da maternidade, família, carreira e de necessidade de ter sua mãe perto para ajudar a cuidar do filho. Durante o bate papo, Gisele se recusou a mostrar uma foto do filho que ela carregava na bolsa, alegando que ela era uma pessoa famosa e não Benjamin. A modelo declarou que as pessoas iriam conhecer ele aos poucos e de forma natural.





