Revista de fotografia reúne registros de dez profissionais de olhar crítico e apurado

As imagens fotográficas encerram discursos que vale a pena serem traduzidos. Uma boa oportunidade de entender melhor a linguagem visual e conferir a produção fotográfica feita na Bahia acontece nesta quarta-feira, 7, às 19 horas, na Tropos Co, Rio Vermelho, com o lançamento da Umbu Revista de Fotografia Contemporânea Latino-americana.

A publicação traz registros de dez fotógrafos que têm em comum um olhar apurado, crítico e rigor técnico. Foram selecionados Adenor Gondim, Alex Oliveira, Alexia Zuñiga (México), Arlete Soares, Antonello Veneri (Itália), Clarice Machado, Lara Perl, Lázaro Roberto, Mayra Lins e Vinicius Xavier. Eles concorreram com 130 trabalhos.

Mariana David, editora da Umbu e criadora do projeto, afirma que o objetivo é dar visibilidade à fotografia que vem sendo gestada no Estado. Ela explica que o nome Umbu foi escolhido porque o umbuzeiro, árvore do sertão, resiste às condições adversas e é fértil. “Reporta muito a este momento de crise que vivemos e evoca a ideia de resistência e prosperidade”, frisa.

Texto reflexivo

Cada ensaio/fotografia publicado na Umbu é acompanhado de um texto crítico e reflexivo que tenta dar conta da trajetória artística do autor/a e do seu trabalho. Para isso, os curadores da revista convidaram dez personalidades de diversas áreas do saber e regiões do país.

Foram escolhidos, entre outros, a antropóloga Goli Guerreiro; o cientista político Alexandre San Goes; a jornalista Juliana Dias; a produtora cultural Lanussi Pasquali; a artista visual Rosa Bunchaft e a fotógrafa e pesquisadora Maíra Gamarra.

As fotos sinalizam muita sensibilidade e um painel amplo e diversificado de imagens. O fotógrafo Aristides Alves, um dos curadores da Umbu, afirma que o vigor da produção fotográfica da Bahia é representado, na revista, através do equilíbrio do trabalho de fotógrafos e fotógrafas, dos veteranos e dos novos, “além de linguagens diferenciadas, que vão desde a fotografia documental até fotos que trazem narrativas ficcionais”.

Romaria

A revista foi contemplada no Edital Setorial de Artes Visuais 2014 da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e terá distribuição gratuita (o patrocínio, de acordo com a editora Mariana David, foi de cerca de R$ 80 mil).

Adenor Gondim traz ensaio sobre cenários dos fotógrafos feitos para romeiros. “Na Romaria de Bom Jesus da Lapa de 1982 vi mais de trinta fotógrafos populares trabalhando com seus cenários. Em 2013 estive na romaria e só vi um”, afirma.

Alex Oliveira, que investiga as possibilidades de diálogo entre fotografia e performance, traz a construção de uma autorrepresentação dele como árabe em seis cidades baianas. Já Lázaro Roberto, que há mais de trinta e cinco anos registra as manifestações políticas e culturais do movimento negro baiano, destaca a estética de cabelos negros. Ele é o criador do Zumbi Arquivo Fotográfico, um acervo de fotos de comunidades negras da Bahia.

El Salvador

A fotógrafa Arlete Soares, “o cão em figura de gente”, de acordo com Jorge Amado, traz fotos de guerrilheiros em El Salvador. São da década de 70. O italiano Antonello Veneri impressiona com as fotos da Ladeira da Preguiça.

Também criativo é o trabalho da jornalista e fotógrafa Lara Perl, com o ensaio Temporal, que mescla realidade e ficção. O ensaio dialoga com memórias de família. Outro trabalho interessante que a Umbu registra é o de Vinicius Xavier, que traz ensaio na Feira de São Joaquim. Ele recria o mito da pombagira.

