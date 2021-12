Revista de celebridades chega às bancas com tarja preta

A edição da revista Caras desta semana trará tarjas pretas em alguns textos sobre o caso da modelo e atriz Cibele Dorsa, que se suicidou na semana passada, em São Paulo. A editora tapou o nome de Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, de 38 anos, após ter recebido uma sentença judicial que proibiu a revista de mencioná-lo na matéria. As informações são do Estadão.



Segundo o jornal, a editora recebeu a ordem judicial na segunda-feira, 28, quando a revista estava prestes a ser rodada, depois das 21 horas. A publicação da Caras desta semana, além da matéria sobre a vida e morte da atriz, traria uma carta dela que foi enviada à editora antes do seu falecimento.



No documento, Cibele Dorsa faz críticas ao ex-marido, pai de sua filha Viviane, de 8 anos. A atriz tem ainda um outro filho, Fernando, de 13 anos, de uma outra relação, que também mora com Doda na Bélgica.

