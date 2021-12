Réveillon do Yacht Clube da Bahia homenageia cultura carioca

Com o tema Rio de Janeiro - Azul da Cor do Mar, o Yacht Clube da Bahia se vale do espírito pós-olímpico para sua festa de Réveillon. No almoço de lançamento da festa, ontem, no restaurante do clube, foram apresentadas as atrações musicais e detalhes do evento.

Os artistas que vão se apresentar na virada são o carioca Tiago Abravanel e o baiano Levi Lima, da banda Jammil. A decoração do ambiente será feita pela empresária Kátia Kruschewsky, que também assinou o design do ano passado, quando 'ambientou' o Yacht como a cidade italiana Portofino.

Segundo o comodoro, Marcelo Sacramento, já virou uma tradição do Yacht homenagear uma cidade na passagem do ano. Segundo ele, a escolha do Rio de Janeiro foi lógica, reforçada por ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

"O Rio é uma das mais lindas cidades do mundo, e é natural que a gente preste essa homenagem à sede da Olimpíada no nosso país. Além disso, o carioca e o baiano têm hábitos parecidos, têm tudo a ver", disse.

Tim Maia e mais

A escolha dos artistas também reflete essa ideia. Com repertório cultural bem carioca, Tiago Abravanel promete trazer toda a bagagem do irreverente Tim Maia para sua playlist. É ele quem vai cantar na hora da virada.

"Salvador tem tudo a ver comigo. Eu falo que sou baiano, mesmo não tendo nascido aqui, porque me identifico muito com essa cidade. Na festa vamos tocar não só Tim Maia, mas soul, funk, samba, pagode, axé... Até improviso. Tudo que você pode imaginar", prometeu.

Já Levi Lima destacou que esse será seu primeiro ano novo em Salvador depois de muitos anos, por isso a festa já carrega algo de especial. "Desde os meus 18 anos que eu não passo o Réveillon na minha cidade, estou sempre fora. Poder cantar em Salvador, ficar perto dos amigos, da família, num evento de extremo bom gosto... É algo extremamente gratificante", opinou o músico.

Preços

Até 31 de agosto, os valores ficam em R$ 650 para sócios, R$ 760 para dependentes e R$ 870 para convidados. Até novembro, passam para R$ 690, R$ 810 e R$ 930. Em dezembro, chegam ao teto: R$ 730, R$ 850 e R$ 980.

