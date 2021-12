Réveillon de Salvador já conta com 25 atrações; confira

Faltando pouco mais de 15 dias para o Réveillon, o prefeito ACM Neto divulgou pelas redes sociais no domingo, 13, mais duas atrações para a festa de Salvador. Já foram confirmadas 25 atrações para a festa soteropolitana que acontece durante cinco dias na Praça Visconde de Cairu, em frente ao Mercado Modelo, no bairro do Comércio.

Nomes como Wesley Safadão, Capital Inicial, Saulo, Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Daniela Mercury comandarão a festa.

Confira a grade completa:

Dia 28 - Jota Quest / É o tchan / Pablo / Ilê Aye/ Saulo

Dia 29 - Duas Medidas / Capital Inicial / Luan Santana / Timbalada / Psirico

Dia 30 - Alinne Rosa / Harmonia do Samba / Wesley Safadão / Durval Lélys / Sorriso Maroto

Dia 31 - Filhos de Gandhy/ Lucas e Orelha / Jorge e Mateus / Ivete Sangalo / O Rappa / Tayrone / DJs Dimitri Vegas & Like Mike

Dia 1 - Olodum / Daniela Mercury & Convidados

